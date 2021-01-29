Конте: «Я не просил руководство «Интера» покупать Джеко»

Главный тренер «Интера» Антонио Конте опроверг слухи о том, что он просил руководство приобрести нападающего «Ромы» Эдина Джеко.

«Я ничего не просил у руководства клуба. Я всегда говорил, что главное для нас – это сохранить нынешний состав. Не хочу говорить о Джеко, потому что он является игроком «Ромы», я уважаю его клуб и своих игроков. Если у нас будет возможность подписать кого-то, не тратя денег, то мы сделаем это.

Что касается Санчеса, то он – игрок «Интера», ему не нужно отвлекаться на слухи», - цитирует Конте Football Italia.

Ранее в СМИ появилась информация о возможном обмене Эдина Джеко на Алексиса Санчеса.