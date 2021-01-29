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Конте: «Я не просил руководство «Интера» покупать Джеко»

29 Января 2021, 17:28,

Global Look Press

Главный тренер «Интера» Антонио Конте опроверг слухи о том, что он просил руководство приобрести нападающего «Ромы» Эдина Джеко.

«Я ничего не просил у руководства клуба. Я всегда говорил, что главное для нас – это сохранить нынешний состав. Не хочу говорить о Джеко, потому что он является игроком «Ромы», я уважаю его клуб и своих игроков. Если у нас будет возможность подписать кого-то, не тратя денег, то мы сделаем это.

Что касается Санчеса, то он – игрок «Интера», ему не нужно отвлекаться на слухи», - цитирует Конте Football Italia.

Ранее в СМИ появилась информация о возможном обмене Эдина Джеко на Алексиса Санчеса.
Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: Интер Милан, Антонио Конте, Эдин Джеко
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