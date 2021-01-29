IFFHS: Месси, Роналду и Рамос - в символической сборной десятилетия

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29 Января 2021, 13:45,
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IFFHS (Международная федерация футбольной истории и статистики) составила символическую сборную мира минувшего десятилетия.
Место в воротах занял голкипер Мануэль Нойер.
Защита составлена из Филиппа Лама, Серхио Рамоса, Виргила ван Дейка и Марсело. В полузащиту поставили Тони Крооса, Андреса Иньесту и Луку Модрича.
Лионель Месси, Криштиану Роналду и Роберт Левандовски заняли места в нападении.
В список включены лучшие футболисты по версии организации в период с 2011-го по 2020-й год.
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Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
|Теги: Криштиану Роналду, Лионель Месси, Серхио Рамос