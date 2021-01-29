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IFFHS: Месси, Роналду и Рамос - в символической сборной десятилетия

29 Января 2021, 13:45,

Depositphotos

IFFHS (Международная федерация футбольной истории и статистики) составила символическую сборную мира минувшего десятилетия.

Место в воротах занял голкипер Мануэль Нойер.

Защита составлена из Филиппа Лама, Серхио Рамоса, Виргила ван Дейка и Марсело. В полузащиту поставили Тони Крооса, Андреса Иньесту и Луку Модрича.

Лионель Месси, Криштиану Роналду и Роберт Левандовски заняли места в нападении.

В список включены лучшие футболисты по версии организации в период с 2011-го по 2020-й год.
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Криштиану Роналду, Лионель Месси, Серхио Рамос
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