Конте назвал форварда, которого хочет видеть в «Интере»

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29 Января 2021, 10:17,
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Опытный итальянский нападающий Эдер, ныне выступающий в чемпионате Китая за «Цзянсу Сунин», может вернуться в Серию А. Заинтересованность в услугах 34-летнего бомбардира проявляет миланский «Интер».
Как информирует журналист Джанлука ди Марцио, наставник «нерадзурри» Антонио Конте лично настаивает на подписании этого футболиста.
Напомним, что Эдер защищал цвета «Интера» с 2016-го по 2018-й год. Форвард сыграл 86 матчей, забил 14 голов и сделал восемь ассистов.
В чемпионате Китая нападающий провел 54 поединка, записав на свой счет 31 гол и 16 результативных передач.
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Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
|Теги: Интер Милан, Антонио Конте, Трансферы футбола - зима 2021, Эдер
Так и думал что про Эдера написали. Не понимаю, почему у Антона такой фап на него... Я еще могу понять зачем ему из пенсов Джеко или Жиру был нужен, но Эдер...
Пффф, при Лукаку и Мартинесе? Санчес пылится ещё вдалеке. Не вижу никакого смысла в подписании этого футболиста, даже для скамейки запасных.
Как я понял из его всевозможных вью ему нужны 4 взаимозаменяемых напа. Перш и Пинамонти в качесте напов его не вставляют - молодые очень...