Конте назвал форварда, которого хочет видеть в «Интере»

Опытный итальянский нападающий Эдер, ныне выступающий в чемпионате Китая за «Цзянсу Сунин», может вернуться в Серию А. Заинтересованность в услугах 34-летнего бомбардира проявляет миланский «Интер».

Как информирует журналист Джанлука ди Марцио, наставник «нерадзурри» Антонио Конте лично настаивает на подписании этого футболиста.

Напомним, что Эдер защищал цвета «Интера» с 2016-го по 2018-й год. Форвард сыграл 86 матчей, забил 14 голов и сделал восемь ассистов.

В чемпионате Китая нападающий провел 54 поединка, записав на свой счет 31 гол и 16 результативных передач.