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Реакция Гаттузо на слухи об отставке из «Наполи»

29 Января 2021, 09:38,

Global Look Press

Наставник «Наполи» Дженнаро Гаттузо отреагировал на слухи о возможной отставке с поста главного тренера команды.

«Меня бесит, когда люди спрашивают, планирую ли я уходить в отставку. В сторону моих коллег почему-то не задают такие вопросы. Я пообщался с президентом, он успокоил меня, хотя в этом не было нужды.

Если меня сильно разозлят, я брошу все и поеду работать в Кувейт или куда-нибудь в далекие страны. Пока я работаю в «Наполи», но то, что происходит в последнее время, является чрезмерным», - передает слова тренера издание Football-Italia.

После 18 матчей Серии А «Наполи» набрал 34 балла и занимает седьмое место в турнирной таблице.
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Наполи, Дженнаро Гаттузо
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Комментарии (1)
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Super fanat
29 Января 2021, 09:53

Ну, он парень импульсивный, но своё место вряд ли упустит :) В Наполи он стабилен, а вне его неизвестно, предложат подобную работу или нет. Плюс он тренер, который может преодолеть кризис и вряд ли прогнётся под игроков!

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