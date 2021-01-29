Реакция Гаттузо на слухи об отставке из «Наполи»

Наставник «Наполи» Дженнаро Гаттузо отреагировал на слухи о возможной отставке с поста главного тренера команды.

«Меня бесит, когда люди спрашивают, планирую ли я уходить в отставку. В сторону моих коллег почему-то не задают такие вопросы. Я пообщался с президентом, он успокоил меня, хотя в этом не было нужды.

Если меня сильно разозлят, я брошу все и поеду работать в Кувейт или куда-нибудь в далекие страны. Пока я работаю в «Наполи», но то, что происходит в последнее время, является чрезмерным», - передает слова тренера издание Football-Italia.

После 18 матчей Серии А «Наполи» набрал 34 балла и занимает седьмое место в турнирной таблице.