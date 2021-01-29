«Милан» не станет штрафовать Ибрагимовича за удаление в матче с «Интером»

|
29 Января 2021, 09:21,
|
|
Звездный форвард Златан Ибрагимович не будет наказан руководством «Милана» за удаление в четвертьфинальном поединке Кубка Италии против «Интера» (1:2). Об этом информирует издание Football-Itaila.
По данным источника, «россонери» приняли решение не штрафовать 39-летнего голеадора. Что касается руководства Серии А, то пока не принято решение относительно возможного наказания шведского нападающего.
Напомним, что Златан получил первую желтую карточку за стычку с форвардом «нерадзурри» Ромелу Лукаку. Второе предупреждение Ибрагимович заработал после нарушения в центре поля.
|
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
|Теги: Милан, Златан Ибрагимович
Учитывая, что он извинился перед руководством клуба перед этим (но не перед всеми), то и простили... Если бы не он, вряд ли Милан бы сейчас находился так высоко, так что вполне логично, что подобный единичный инцидент сошёл ему с рук. Но Златану нужно остепениться, уж слишком много конфликтов происходит в последнее время.
штрафовать не надо, правильно - побрить налысо и будет с него ))))))