«Милан» не станет штрафовать Ибрагимовича за удаление в матче с «Интером»

Звездный форвард Златан Ибрагимович не будет наказан руководством «Милана» за удаление в четвертьфинальном поединке Кубка Италии против «Интера» (1:2). Об этом информирует издание Football-Itaila.

По данным источника, «россонери» приняли решение не штрафовать 39-летнего голеадора. Что касается руководства Серии А, то пока не принято решение относительно возможного наказания шведского нападающего.

Напомним, что Златан получил первую желтую карточку за стычку с форвардом «нерадзурри» Ромелу Лукаку. Второе предупреждение Ибрагимович заработал после нарушения в центре поля.