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«Милан» не станет штрафовать Ибрагимовича за удаление в матче с «Интером»

29 Января 2021, 09:21,

Global Look Press

Звездный форвард Златан Ибрагимович не будет наказан руководством «Милана» за удаление в четвертьфинальном поединке Кубка Италии против «Интера» (1:2). Об этом информирует издание Football-Itaila.

По данным источника, «россонери» приняли решение не штрафовать 39-летнего голеадора. Что касается руководства Серии А, то пока не принято решение относительно возможного наказания шведского нападающего.

Напомним, что Златан получил первую желтую карточку за стычку с форвардом «нерадзурри» Ромелу Лукаку. Второе предупреждение Ибрагимович заработал после нарушения в центре поля.
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Милан, Златан Ибрагимович
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Комментарии (2)
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0
Super fanat
29 Января 2021, 09:55

Учитывая, что он извинился перед руководством клуба перед этим (но не перед всеми), то и простили... Если бы не он, вряд ли Милан бы сейчас находился так высоко, так что вполне логично, что подобный единичный инцидент сошёл ему с рук. Но Златану нужно остепениться, уж слишком много конфликтов происходит в последнее время.

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NOBODY
29 Января 2021, 09:55

штрафовать не надо, правильно - побрить налысо и будет с него ))))))

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