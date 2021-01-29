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«Милан» близок к продлению контракта с Чалханоглу

29 Января 2021, 09:14,

Global Look Press

Руководство «Милана» провело переговоры с турецким хавбеком Хаканом Чалханоглу о продлении сотрудничества. Как сообщил посредством «Твиттера» инсайдер Николо Скира, стороны практически согласовали новый контракт, который будет рассчитан до лета 2024-го года.

Сейчас клуб обсуждает с 26-летним футболистом финансовую сторону договора. «Россонери» предлагают Чалханоглу зарплату в размере четырех миллионов евро в год, тогда как Хакан хочет получать пять миллионов. Ожидается, что в скором времени стороны достигнут компромисса.

В нынешнем розыгрыше чемпионата Италии турецкий хавбек провел 17 матчей, забил гол и сделал шесть результативных передач.
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Милан, Хакан Чалханоглу
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