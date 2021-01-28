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Аллегри мог подписать предварительный контракт с «Ромой»

28 Января 2021, 21:23,

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Бывший главный тренер «Милана» и «Ювентуса» Массимилиано Аллегри находится в затянувшемся творческом отпуске и может вскоре возобновить карьеру в Серии А. По данным Radio Radio и Calcio Мercato, 53-летний специалист подписал предварительный контракт с «Ромой» по схеме 2+1. Заработная плата, предполагается, будет в районе 4,5 млн евро в год, что выше чем у нынешнего «вожака» «волков» Паулу Фонсеки, но ниже, чем в бытность тренером «старой синьоры».

Также важный нюанс, что контракт вступит в силу летом 2021 года только, если римляне пробьются в Лигу чемпионов. Не исключено, что Фонсеку заменят и раньше.
Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: Рома, Массимилиано Аллегри
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