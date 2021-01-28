Шикарные дома, в которых живёт Роналду: от Мадейры до Турина

Футбольные фанаты по-разному относятся к Криштиану Роналду. Кто-то восхищается португальцем, а кто-то называет его чересчур высокомерным. Кто-то считает Криштиану лучшим игроком в истории, а кто-то не включает его даже в пятёрку своего личного топа. Мнения разные, но невозможно не уважать Роналду за тот путь, который он прошёл. Максимальные требования к себе привели Криштиану не только на ведущие позиции в футболе, но и на высокий уровень жизни. Но так было не всегда. Рассказываем, в каких домах жил португальский футболист на протяжении своего пути.

В наши дни Роналду может себе позволить, наверное, любое жильё в мире. Однако в Фуншале на Мадейре будущий звёздный футболист рос в скромной семье и ютился в маленькой комнате с братьями и сёстрами. Несколько лет назад форвард решил показать свой старый дом своему сыну Криштиану-младшему.

«Я был рад, что сын увидел, где я вырос. Когда мы приехали, я встретил людей, которые жили там ещё в то время. Честно говоря, это меня тронуло», - рассказывал Роналду.

Криштиану-младший растёт в шикарных условиях, поэтому он был в шоке, когда увидел размер комнаты, в которой когда-то обитал его родитель.

«Сын повернулся ко мне и сказал: «Папа, неужели ты жил здесь?». Он не мог в это поверить», - делился футболист. Детство Роналду не было богатым, и будущий футболист даже вынужден был подметать улицы своего квартала.

Роналду сделал себе имя в мировом футболе в составе «Манчестер Юнайтед». Став настоящей звездой футбола, в 2006 году португальский футболист приобрёл себе особняк за три миллиона фунтов. Он находился в очень престижном районе Олдерли Эдж, где проживали многие футболисты «красных дьяволов».

В распоряжении Роналду было пять больших спален, огромный сад, очаровательные террасы, крытый бассейн, баня, джакузи, тренажёрный зал и даже кинозал. Только через девять лет после ухода из «Манчестер Юнайтед» Криштиану решил выставить особняк на продажу. Ранее жильё сдавалось в аренду.

В 2009 году Криштиану Роналду перебрался в «Реал». После столь громкого трансфера португальский футболист приобрёл себе уже более солидное жилище, если сравнивать с тем, которое было в Манчестере. Криштиану потратил 4,8 миллиона фунтов на дом, который был спроектирован известным архитектором Хоакином Торресом. Дом находился в элитном районе Ла Финка.

В мадридском доме уже гораздо больший акцент был сделан на возможности Роналду работать над своей формой. Современный спортзал с беговыми дорожками, силовая секция, зона для растяжки и даже собственное футбольное поле – всё это было дома у Криштиану, не говоря уже о бассейнах и зонах для отдыха. Интересно, что на дверях дома можно было увидеть инициалы звёздного форварда «Реала».

После десяти успешных лет в Мадриде Роналду принял новый вызов и перебрался в «Ювентус». Здесь португалец выбрал для проживания две смежные виллы. Подъезд к ним осуществляется по частной охраняемой дороге. Виллы окружают пышные сады и другие зелёные насаждения.

Лишний раз говорить об ультрасовременном спортзале в доме Криштиану, наверное, не стоит. Форвард постоянно тренируется, чтобы держать себя в отличной форме. Главная изюминка туринского жилища Роналду – это шикарный вид. По отношению к городу дом расположен достаточно высоко, и Турин находится будто бы у подножия владений Криштиану.

Сообщалось, что в 2019-м году Роналду также приобрёл за 1,4 миллиона фунтов дом отдыха в регионе Коста-дель-Соль. Район, где Криштиану обзавёлся недвижимостью, называют суперзвёздным из-за большого количества известных жителей. В этом доме Роналду имеет всё, что нужно для качественного отдыха – от спален с панорамными видами на Средиземное море до частного поля для гольфа.

Пять с лишним лет назад Криштиану Роналду на родной Мадейре купил склад, чтобы построить на его месте своё жилище. Говорят, что реализация этой идеи обошлась португальцу в 7 миллионов фунтов. И вот пару лет назад роскошный семиэтажный особняк в Фуншале распахнул свои двери для португальского футболиста и его семьи. Именно здесь Роналду и его близкие проводили время в период изоляции.

Дом Роналду в Фуншале имеет два бассейна олимпийского размера, джакузи и футбольное поле. Один из бассейнов расположен прямо на крыше, где открывается фантастический вид на море. Кстати, именно этот дом Криштиану был ограблен в октябре.

По материалам The Sun.