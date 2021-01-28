«Интер» обсуждает последние детали нового контракта с Мартинесом

Переговоры «Интера» по новому контракту с нападающим Лаутаро Мартинесом продолжаются в позитивном ключе. По данным Calciomercato, в четверг представители аргентинского футболиста снова приехали в штаб-квартиру клуба для обсуждений.

Лаутаро готов пойти на снижение заработной платы по сравнению с той, которую изначально запрашивал, учитывая срок нового контракта. Он будет рассчитан до средины 2024 года с возможность продления ещё на сезон, пишет источник.

В настоящее время стороны прорабатывают последние детали будущей сделки.

Лаутаро Мартинеса ранее слухи связывали с «Барселоной», но финансовые проблемы каталонского клуба заставляют футболиста перестать смотреть в сторону «Камп Ноу».