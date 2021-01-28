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28 Января 2021, 18:25,
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Полузащитник «Ромы» Генрих Мхитарян возобновил тренировки, сообщает Sky Sport Italia. Прошлый матч Серии А против «Специи» армянский футболист пропустил из-за мышечных проблем. Теперь Мхитарян имеет возможность выйти на поле в игре против «Вероны», которая состоится в последний день января.
Ранее появилась информация, что контракт Генриха Мхитаряна с «Ромой» будет автоматически продлён на следующий сезон, если футболист проведёт ещё один матч.
На сегодняшний день «Рома» занимает третье место в турнирной таблице чемпионата Италии. От лидирующего «Милана» команда Паулу Фонсеки отстаёт на шесть зачётных баллов.
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Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
|Теги: Рома, Генрих Мхитарян