Полузащитник «Ромы» Генрих Мхитарян возобновил тренировки, сообщает Sky Sport Italia. Прошлый матч Серии А против «Специи» армянский футболист пропустил из-за мышечных проблем. Теперь Мхитарян имеет возможность выйти на поле в игре против «Вероны», которая состоится в последний день января.

Ранее появилась информация, что контракт Генриха Мхитаряна с «Ромой» будет автоматически продлён на следующий сезон, если футболист проведёт ещё один матч.

На сегодняшний день «Рома» занимает третье место в турнирной таблице чемпионата Италии. От лидирующего «Милана» команда Паулу Фонсеки отстаёт на шесть зачётных баллов.