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​«Рома» может обменять Джеко на Алексиса Санчеса

28 Января 2021, 17:47,

Global Look Press

«Рома» и «Интер» контактируют по поводу возможности совершения достаточно громкого обмена футболистами. Как сообщает в Twitter известный журналист Фабрицио Романо, римляне могут отдать миланцам Эдина Джеко в обмен на Алексиса Санчеса. Отмечается, что осуществить эту сделку будет сложно.

Ранее итальянские СМИ писали о том, что Эдин Джеко тренируется отдельно от команды по причине своего конфликта с главным тренером Паулу Фонсекой. После игры против «Специи» португальский специалист отказался отвечать на вопрос о Джеко, хотя до игры говорил, что босниец не сыграет из-за ушиба.
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Интер Милан, Рома, Алексис Санчес, Трансферы футбола - зима 2021, Эдин Джеко
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