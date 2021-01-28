​«Рома» может обменять Джеко на Алексиса Санчеса

«Рома» и «Интер» контактируют по поводу возможности совершения достаточно громкого обмена футболистами. Как сообщает в Twitter известный журналист Фабрицио Романо, римляне могут отдать миланцам Эдина Джеко в обмен на Алексиса Санчеса. Отмечается, что осуществить эту сделку будет сложно.

Ранее итальянские СМИ писали о том, что Эдин Джеко тренируется отдельно от команды по причине своего конфликта с главным тренером Паулу Фонсекой. После игры против «Специи» португальский специалист отказался отвечать на вопрос о Джеко, хотя до игры говорил, что босниец не сыграет из-за ушиба.