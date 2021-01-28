Чемпионат Италии. Серия А 2020-2021
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​Орлов оценил шансы Кокорина заиграть в «Фиорентине»

28 Января 2021, 17:18,

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Известный комментатор Геннадий Орлов оценил шансы Александра Кокорина заиграть в «Фиорентине». Форвард стал игроком итальянского клуба в среду.

«Есть два варианта: Кокорин заиграет и Кокорин не заиграет (смеётся). Кто знает? Всё зависит от Кокорина. Тренер его принимает, команда приняла его, у него есть желание… Я ставлю 51% против 49%, что у него в Италии пойдёт.

Хорошо, что Кокорин попал в «Фиорентину», которая сейчас находится около аутсайдеров. То есть Кокорин сейчас должен вместе с командой подниматься вверх. Это лучше, чем вот Миранчук приехал в команду, которая входит в число лидеров, рвётся в Лигу чемпионов. Алексею трудно найти место в составе, хотя он старается», - сказал Орлов в эфире радио «Эхо Москвы в Петербурге».
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Фиорентина, Александр Кокорин, Геннадий Орлов
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