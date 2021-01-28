​Мхитаряну нужен один матч, чтобы его контракт продлился сам

Атакующий хавбек «Ромы» Генрих Мхитарян находится на грани автоматического продления контракта. Как сообщает La Repubblica, в трудовом соглашении армянина есть пункт, согласно которому ему нужно провести в сезоне двадцать пять игр, чтобы контракт продлился ещё на год.

В настоящий момент Мхитарян провёл в сезоне 2020/2021 двадцать четыре матча. Армянин из-за мышечного повреждения не сыграл против «Специи» и рискует пропустить ближайший поединок против «Вероны».

В двадцати четырёх поединках этого сезона Генрих Мхитарян забил десять голов и отдал десять результативных передач.