Чемпионат Италии. Серия А 2020-2021
Сделать ставку
﻿
0

​Мхитаряну нужен один матч, чтобы его контракт продлился сам

28 Января 2021, 16:31,

Global Look Press

Атакующий хавбек «Ромы» Генрих Мхитарян находится на грани автоматического продления контракта. Как сообщает La Repubblica, в трудовом соглашении армянина есть пункт, согласно которому ему нужно провести в сезоне двадцать пять игр, чтобы контракт продлился ещё на год.

В настоящий момент Мхитарян провёл в сезоне 2020/2021 двадцать четыре матча. Армянин из-за мышечного повреждения не сыграл против «Специи» и рискует пропустить ближайший поединок против «Вероны».

В двадцати четырёх поединках этого сезона Генрих Мхитарян забил десять голов и отдал десять результативных передач.
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Рома, Генрих Мхитарян
★ Добавьте Евро-Футбол в источники

    Подписывайтесь на Евро-Футбол в Яндекс.Дзен!

Читайте также на "Евро-футбол.ру":
Комментарии (0)
Написать комментарий Рейтинг комментариев
Новости партнёров:
Обсуждаемые материалы
Первая победа Сульшера над «красными»: «Ливерпуль» распрощался с Кубком Англии, проиграв лихорадочному «Манчестер Юнайтед»
Первая победа Сульшера над «красными»: «Ливерпуль» распрощался с Кубком Англии, проиграв лихорадочному «Манчестер Юнайтед»
«Барселона» рисковала вылететь из Кубка Испании, но в овертайме дожала «Корнелью»
«Барселона» рисковала вылететь из Кубка Испании, но в овертайме дожала «Корнелью»
​Кокорин – трансфер, о котором «Фиорентина» пожалеет
​Кокорин – трансфер, о котором «Фиорентина» пожалеет
Разборки Ибры и Лукаку, удаление Златана и замена арбитра: «Интер» превозмог «Милан» в Кубке Италии
Разборки Ибры и Лукаку, удаление Златана и замена арбитра: «Интер» превозмог «Милан» в Кубке Италии
«МЮ» проиграл дома безнадёжному аутсайдеру, «Эвертон» отобрал очки у «Лестера»
«МЮ» проиграл дома безнадёжному аутсайдеру, «Эвертон» отобрал очки у «Лестера»


Рейтинг букмекерских контор
1 Бонус: 15000 Обзор Играть
2 Бонус: 10000 Обзор Играть
3 Бонус: 5000 Обзор Играть
4 Бонус: 10000 Обзор Играть
5 Бонус: 19500 Обзор Играть
6 Бонус: 15000 Обзор Играть
7 Бонус: 500 Обзор Играть
8 Бонус: 1000 Обзор Играть
9 Бонус: 1000 Обзор Играть
10 Бонус: 1000 Обзор Играть
Полный рейтинг букмекеров от Евро-футбола