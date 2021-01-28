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​Роналду и его невеста нарушили карантинные меры

28 Января 2021, 14:18,

Global Look Press

Криштиану Роналду не принимал участия в кубковой игре против СПАЛа, состоявшейся в среду. В этот день невеста звёздного игрока Джорджина Родригес праздновала свой двадцать седьмой день рождения.

Как сообщает Il Corriere dello Sport, Роналду и Родригес нарушили карантинные меры. Они пересекли границу между Пьемонтом и Валле-д’Аоста, после чего остановились в отеле, который официально считается закрытым. День рождения Джорджины звёздная пара отмечала на горнолыжном курорте в Курмайоре.

По данным источника, видео с Роналду и Родригес появилось в социальных сетях, но быстро было удалено.
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Ювентус, Криштиану Роналду, Джорджина Родригес
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Комментарии (3)
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0
Alex1972
28 Января 2021, 17:52

Еще одно доказательство, что этот идиот никому не нужен...

0
ингерман
28 Января 2021, 14:31

ай а где фоцка в мини-бикини 90-60-90.. )))

0
Tytus
28 Января 2021, 18:02

Вторые 90 умножь на два) Когда публикуют её фото в персональном спортзале жениха, я вспоминаю, как незабвенный Виссарионыч называл кого-то из своих вассалов ЧУГУННАЯ ЗАДНИЦА...

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