​Роналду и его невеста нарушили карантинные меры

Криштиану Роналду не принимал участия в кубковой игре против СПАЛа, состоявшейся в среду. В этот день невеста звёздного игрока Джорджина Родригес праздновала свой двадцать седьмой день рождения.

Как сообщает Il Corriere dello Sport, Роналду и Родригес нарушили карантинные меры. Они пересекли границу между Пьемонтом и Валле-д’Аоста, после чего остановились в отеле, который официально считается закрытым. День рождения Джорджины звёздная пара отмечала на горнолыжном курорте в Курмайоре.

По данным источника, видео с Роналду и Родригес появилось в социальных сетях, но быстро было удалено.