​Роналду и его невеста нарушили карантинные меры

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28 Января 2021, 14:18,
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Криштиану Роналду не принимал участия в кубковой игре против СПАЛа, состоявшейся в среду. В этот день невеста звёздного игрока Джорджина Родригес праздновала свой двадцать седьмой день рождения.
Как сообщает Il Corriere dello Sport, Роналду и Родригес нарушили карантинные меры. Они пересекли границу между Пьемонтом и Валле-д’Аоста, после чего остановились в отеле, который официально считается закрытым. День рождения Джорджины звёздная пара отмечала на горнолыжном курорте в Курмайоре.
По данным источника, видео с Роналду и Родригес появилось в социальных сетях, но быстро было удалено.
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Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
|Теги: Ювентус, Криштиану Роналду, Джорджина Родригес
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