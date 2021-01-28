​Буффону исполнилось 43 года

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28 Января 2021, 14:10,
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В четверг, двадцать восьмого января, поздравления по случаю дня рождения принимает один из самых известных голкиперов современности – Джанлуиджи Буффон. Стражу ворот «Ювентуса» исполнилось 43 года.
Несмотря на столь внушительный возраст, о завершении карьеры Буффон пока что не думает, находясь в отличной физической форме. На днях в СМИ появилась информация о возможном продлении контракта с Джанлуиджи ещё на один год. Спортивный директор «старой синьоры» Фабио Паратичи не стал исключать такого расклада, общаясь с представителем телеканала перед кубковой игрой против СПАЛа.
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Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
|Теги: Ювентус, Джанлуиджи Буффон
Поздравления Легенде.
Ну в заявке команды можно и до 70 торчать) Играть-то необязательно)
Но, как россонери говорю ответственно, надеюсь, Юве выиграет Лигу Чемпионов пораньше. Надо бы только кое-кого обратно в Испанию вернуть...
С ДР, легенда! Держись!)
Последние лет семь играет гораздо слабее своего пика, но все равно на уровне. Хвалили Донаруму поначалу, но достойной замены нет среди итальянской молодежи и на эту позицию. Печально.
2030-й год - Буффон задумался об окончании карьеры.
Над великими время невластно. Augurri, Gigi!
Он, конечно, великий! Но пора бы и молодёжи место уступить.