​Буффону исполнилось 43 года

В четверг, двадцать восьмого января, поздравления по случаю дня рождения принимает один из самых известных голкиперов современности – Джанлуиджи Буффон. Стражу ворот «Ювентуса» исполнилось 43 года.

Несмотря на столь внушительный возраст, о завершении карьеры Буффон пока что не думает, находясь в отличной физической форме. На днях в СМИ появилась информация о возможном продлении контракта с Джанлуиджи ещё на один год. Спортивный директор «старой синьоры» Фабио Паратичи не стал исключать такого расклада, общаясь с представителем телеканала перед кубковой игрой против СПАЛа.