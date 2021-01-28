Жиру может заменить Джеко в «Роме»

Руководство «Ромы» начало подыскивать замену боснийцу Эдину Джеко. 34-летний голеадор может покинуть итальянский клуб из-за конфликта с наставником команды Пауло Фонсекой.

Согласно данным издания Corriere dello Sport, приоритетным вариантом на замену считается француз Оливье Жиру, у которого истекает трудовое соглашение с лондонским «Челси». Потенциальный трансфер игрока во многом будет зависеть от решения нового рулевого «пенсионеров» Томаса Тухеля.

В нынешнем розыгрыше чемпионата Англии Оливье провел 11 поединков, записав на свой счет три забитых мяча.