Чемпионат Италии. Серия А 2020-2021
Сделать ставку
﻿
0

Жиру может заменить Джеко в «Роме»

28 Января 2021, 11:11,

Global Look Press

Руководство «Ромы» начало подыскивать замену боснийцу Эдину Джеко. 34-летний голеадор может покинуть итальянский клуб из-за конфликта с наставником команды Пауло Фонсекой.

Согласно данным издания Corriere dello Sport, приоритетным вариантом на замену считается француз Оливье Жиру, у которого истекает трудовое соглашение с лондонским «Челси». Потенциальный трансфер игрока во многом будет зависеть от решения нового рулевого «пенсионеров» Томаса Тухеля.

В нынешнем розыгрыше чемпионата Англии Оливье провел 11 поединков, записав на свой счет три забитых мяча.
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Рома, Трансферы футбола - зима 2021, Оливье Жиру, Эдин Джеко
★ Добавьте Евро-Футбол в источники

    Подписывайтесь на Евро-Футбол в Яндекс.Дзен!

Читайте также на "Евро-футбол.ру":
Комментарии (1)
Написать комментарий Рейтинг комментариев
0
Super fanat
28 Января 2021, 12:11

Тухель вообще накроется без опытного форварда! Они там новичками кашу сварить не могут, так что отдавать Жиру ни в коем случае нельзя. Да и результативность, думаю, упадёт, потому что Жиру уже не тот, а Джеко сейчас в очень хорошей форме. А так решение плохое, нужно Джеко и Фонсеке поговорить мужиками.

Новости партнёров:
Обсуждаемые материалы
Первая победа Сульшера над «красными»: «Ливерпуль» распрощался с Кубком Англии, проиграв лихорадочному «Манчестер Юнайтед»
Первая победа Сульшера над «красными»: «Ливерпуль» распрощался с Кубком Англии, проиграв лихорадочному «Манчестер Юнайтед»
«Барселона» рисковала вылететь из Кубка Испании, но в овертайме дожала «Корнелью»
«Барселона» рисковала вылететь из Кубка Испании, но в овертайме дожала «Корнелью»
​Кокорин – трансфер, о котором «Фиорентина» пожалеет
​Кокорин – трансфер, о котором «Фиорентина» пожалеет
Разборки Ибры и Лукаку, удаление Златана и замена арбитра: «Интер» превозмог «Милан» в Кубке Италии
Разборки Ибры и Лукаку, удаление Златана и замена арбитра: «Интер» превозмог «Милан» в Кубке Италии
«МЮ» проиграл дома безнадёжному аутсайдеру, «Эвертон» отобрал очки у «Лестера»
«МЮ» проиграл дома безнадёжному аутсайдеру, «Эвертон» отобрал очки у «Лестера»


Рейтинг букмекерских контор
1 Бонус: 15000 Обзор Играть
2 Бонус: 10000 Обзор Играть
3 Бонус: 5000 Обзор Играть
4 Бонус: 10000 Обзор Играть
5 Бонус: 19500 Обзор Играть
6 Бонус: 15000 Обзор Играть
7 Бонус: 500 Обзор Играть
8 Бонус: 1000 Обзор Играть
9 Бонус: 1000 Обзор Играть
10 Бонус: 1000 Обзор Играть
Полный рейтинг букмекеров от Евро-футбола