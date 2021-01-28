Жиру может заменить Джеко в «Роме»

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28 Января 2021, 11:11,
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Руководство «Ромы» начало подыскивать замену боснийцу Эдину Джеко. 34-летний голеадор может покинуть итальянский клуб из-за конфликта с наставником команды Пауло Фонсекой.
Согласно данным издания Corriere dello Sport, приоритетным вариантом на замену считается француз Оливье Жиру, у которого истекает трудовое соглашение с лондонским «Челси». Потенциальный трансфер игрока во многом будет зависеть от решения нового рулевого «пенсионеров» Томаса Тухеля.
В нынешнем розыгрыше чемпионата Англии Оливье провел 11 поединков, записав на свой счет три забитых мяча.
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Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
|Теги: Рома, Трансферы футбола - зима 2021, Оливье Жиру, Эдин Джеко
Тухель вообще накроется без опытного форварда! Они там новичками кашу сварить не могут, так что отдавать Жиру ни в коем случае нельзя. Да и результативность, думаю, упадёт, потому что Жиру уже не тот, а Джеко сейчас в очень хорошей форме. А так решение плохое, нужно Джеко и Фонсеке поговорить мужиками.