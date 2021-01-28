Ибрагимович встретился с руководством «Милана» после удаления в дерби

Шведский форвард Златан Ибрагимович встретился с руководством «Милана» после поединка 1/4 финала Кубка Италии с «Интером» (1:2). В этом поединке 39-летний бомбардир получил две желтые карточки и был удален с поля.

Как сообщает издание Sky Sport Italia, после окончания тренировки Ибрагимович отправился на встречу с руководством «россонери». В ходе беседы он объяснил боссам клуба свою стычку с нападающим «Интера» Ромелу Лукаку.

В нынешнем розыгрыше чемпионата Италии Ибрагимович принял участие в девяти поединках, записав на свой счет 12 забитых мячей (три - с пенальти) и одну голевую передачу.