Чемпионат Италии. Серия А 2020-2021
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«Аталанта» настроена купить Коваленко в январе

28 Января 2021, 08:37,

Global Look Press

Украинский полузащитник Виктор Коваленко, правами на которого владеет донецкий «Шахтёр», может продолжить карьеру в чемпионате Италии.

Как сообщил в журналист Джанлука ди Марцио, руководство «Аталанты» настроено подписать 24-летнего хавбека в текущее трансферное окно. Главный тренер бергамасков Джан Пьеро Гасперини считает, что Коваленко сможет привнести в среднюю линию команды творческую составляющую.

Напомним, что Виктор является воспитанником академии «горняков». В нынешнем сезоне украинской Премьер-лиги полузащитник сыграл восемь матчей, отметившись четырьмя забитыми мячами.
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Аталанта, Трансферы футбола - зима 2021, Виктор Коваленко
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