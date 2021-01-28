«Аталанта» настроена купить Коваленко в январе

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28 Января 2021, 08:37,
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Украинский полузащитник Виктор Коваленко, правами на которого владеет донецкий «Шахтёр», может продолжить карьеру в чемпионате Италии.
Как сообщил в журналист Джанлука ди Марцио, руководство «Аталанты» настроено подписать 24-летнего хавбека в текущее трансферное окно. Главный тренер бергамасков Джан Пьеро Гасперини считает, что Коваленко сможет привнести в среднюю линию команды творческую составляющую.
Напомним, что Виктор является воспитанником академии «горняков». В нынешнем сезоне украинской Премьер-лиги полузащитник сыграл восемь матчей, отметившись четырьмя забитыми мячами.
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Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
|Теги: Аталанта, Трансферы футбола - зима 2021, Виктор Коваленко