​Погба: «Златан – не расист, он слишком меня любит»

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Поль Погба отреагировал на обвинения Златана Ибрагимовича в проявлении расизма по отношению к Ромелу Лукаку в миланском дерби.

Слова Ибрагимовича о «вудийских делах» многие восприняли как расизм, хотя на самом деле швед просто сослался на слова владельца «Эвертона». Три года назад тот говорил, что Лукаку отказался от нового контракта с клубом, поскольку мать игрока посетила практикующего вуду, и тот якобы посоветовал Ромелу не продлевать соглашение. После этих слов Лукаку даже угрожал судом владельцу «ирисок».

«Златан… расист? Он слишком меня любит, поэтому он последний человек, которого я бы посчитал расистом. Не шутите с этим!» - написал Погба в Twitter.