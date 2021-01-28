​Погба: «Златан – не расист, он слишком меня любит»

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28 Января 2021, 00:54,
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Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Поль Погба отреагировал на обвинения Златана Ибрагимовича в проявлении расизма по отношению к Ромелу Лукаку в миланском дерби.
Слова Ибрагимовича о «вудийских делах» многие восприняли как расизм, хотя на самом деле швед просто сослался на слова владельца «Эвертона». Три года назад тот говорил, что Лукаку отказался от нового контракта с клубом, поскольку мать игрока посетила практикующего вуду, и тот якобы посоветовал Ромелу не продлевать соглашение. После этих слов Лукаку даже угрожал судом владельцу «ирисок».
«Златан… расист? Он слишком меня любит, поэтому он последний человек, которого я бы посчитал расистом. Не шутите с этим!» - написал Погба в Twitter.
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Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
|Теги: Манчестер Юнайтед, Златан Ибрагимович, Поль Погба