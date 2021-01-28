​Фернандо Льоренте сменил «Наполи» на «Удинезе»

Тридцатипятилетний форвард Фернандо Льоренте перебрался из «Наполи» в «Удинезе». Как сообщает пресс-служба фриульцев, испанский форвард поставил подпись под трудовым соглашением сроком до конца июня 2022 года.

В нынешнем сезоне Льоренте практически не играл за «Наполи». Опытный нападающий провёл на поле только 56 минут в пяти матчах. На Лигу Европы Фернандо и вовсе не был заявлен.

Теперь Льоренте постарается принести пользу «Удинезе». На сегодняшний день фриульцы располагаются на четырнадцатой позиции в турнирной таблице чемпионата Италии, набрав восемнадцать очков в девятнадцати играх.