Чемпионат Италии. Серия А 2020-2021
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​Уткин: «Кокорин не плохой игрок, просто и не хороший»

28 Января 2021, 00:29,

Динамо Москва

Известный журналист Василий Уткин в своём Telegram-канале затронул тему перехода Александра Кокорина в «Фиорентину». В среду российский нападающий официально стал игроком итальянского клуба.

Уткин ещё раз отметил, что для него переход Кокорина в Серию А является неким освобождением, поскольку ранее не писать о форварде было нереально. Уткин будет рад, если Кокорин добьётся успеха в составе «Фиорентины» в Италии.

«Он ведь не плохой игрок. Просто и не хороший. Он ведь не бесталанный. Просто что-то мешает», - так оценил Уткин новичка «Фиорентины».

Уткин готов поговорить по поводу Кокорина, как только будет для этого повод. Таким поводом журналист считает третий или четвёртый гол форварда в составе «фиалок» с игры либо же седьмой поединок в основе команды Чезаре Пранделли.
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Фиорентина, Александр Кокорин, Василий Уткин
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