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​В «Ювентусе» не исключают продление контракта с Буффоном

27 Января 2021, 22:51,

Global Look Press

В четверг, двадцать восьмого января, Джанлуиджи Буффон отметит свой сорок третий день рождения. В СМИ появилась информация о том, что голкипер чувствует себя в хорошей форме, и клуб может предложить ему контракт ещё на один сезон.

На вопрос о возможности продления контракта с Буффоном ответил спортивный директор «старой синьоры» Фабио Паратичи.

«Джиджи – необыкновенный человек, в «Ювентусе» он как у себя дома. Вопрос с контрактом мы спокойно рассмотрим в подходящий момент», - сказал Паратичи RAI Sport.

Буффон выступает за «Ювентус» с 2001 года. Исключением стал сезон 2018/2019, который голкипер провёл в «ПСЖ».
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Ювентус, Джанлуиджи Буффон, Фабио Паратичи
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