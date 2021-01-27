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​«Наполи» сделал заявление о будущем Гаттузо

27 Января 2021, 22:36,

Global Look Press

В последние дни в итальянских СМИ появлялось много слухов по поводу Дженнаро Гаттузо. Пресса писала, что президент «Наполи» Аурелио де Лаурентис планирует смену тренера и уже даже созвонился с Рафаэлем Бенитесом, ставшим свободным от трудовых обязанностей после ухода из китайского «Далянь Про».

«Наполи» развеял слухи, опубликовав официальное заявление о будущем Гаттузо.

«Президент Аурелио де Лаурентис, вице-президент Эдоардо и генеральный директор Андреа Кьявелли сегодня вечером встретились с командой и тренерский штабом и выразили веру в тренера Рино Гаттузо», - говорится в заялвении.
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Наполи, Дженнаро Гаттузо
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