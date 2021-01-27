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​Кокорин: «Нравился Роналдо, который толстенький»

27 Января 2021, 21:47,

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Во время пресс-конференции по поводу своего представления в качестве футболиста «Фиорентины» Александр Кокорин получил вопрос по поводу своих любимых игроков в Серии А.

«Сейчас нравится Ибрагимович. Он очень взрослый, но показывает очень хороший футбол. Плюс Криштиану Роналду, статистика которого заставляет за ним наблюдать.

А если брать до этого в Серии А, то мне очень нравился Роналдо. Который толстенький (улыбается)», - сказал Кокорин.

Напомним, Александр Кокорин подписал с «Фиорентиной» контракт сроком на три с половиной года. Российский форвард сообщил, что планирует забивать голы и помогать команде выигрывать трофеи.
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Фиорентина, Александр Кокорин, Роналдо
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Комментарии (1)
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Super fanat
27 Января 2021, 22:37

Жаль, что он и в половину не приблизился ни к кому из них по уровню работоспособности и профессионализма на поле.

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