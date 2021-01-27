​Кокорин заявил о намерении принести «Фиорентине» трофеи – их не было с 2001 года

В среду вечером «Фиорентина» представляла Александра Кокорина в качестве своего нового футболиста. Российский форвард поговорил о своих целях в новом клубе.

«Я рад быть здесь. Постараюсь показывать свои лучшие качества, чтобы помочь «Фиорентине» побеждать и завоёвывать трофеи.

«Фиорентина» - это большой клуб с историей. Я слышал об этом клубе, когда был маленьким. Для меня это большой вызов. Хочу помогать «Фиорентине» подниматься выше в таблице», - сказал Кокорин.

Стоит сказать, что в последний раз «Фиорентина» завоёвывала трофей в 2001 году, став обладателем Кубка Италии.