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​Кокорин заявил о намерении принести «Фиорентине» трофеи – их не было с 2001 года

27 Января 2021, 20:30,

Global Look Press

В среду вечером «Фиорентина» представляла Александра Кокорина в качестве своего нового футболиста. Российский форвард поговорил о своих целях в новом клубе.

«Я рад быть здесь. Постараюсь показывать свои лучшие качества, чтобы помочь «Фиорентине» побеждать и завоёвывать трофеи.

«Фиорентина» - это большой клуб с историей. Я слышал об этом клубе, когда был маленьким. Для меня это большой вызов. Хочу помогать «Фиорентине» подниматься выше в таблице», - сказал Кокорин.

Стоит сказать, что в последний раз «Фиорентина» завоёвывала трофей в 2001 году, став обладателем Кубка Италии.
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Фиорентина, Александр Кокорин
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Комментарии (1)
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0
BESTJuventus10
27 Января 2021, 20:59

серию б разве что.

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