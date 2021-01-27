​Кокорин на презентации в «Фиорентине» поговорил о скандале с тюремным сроком

В среду вечером Александр Кокорин даёт первую пресс-конференцию как новичок «Фиорентины». Российский форвард подписал с клубом Серии А трудовое соглашение сроком на три с половиной года.

В ходе пресс-конференции Кокорин поговорил о скандале в России, когда он получил тюремный срок после участия в двух драках.

«Я понёс наказание. Я совершил ошибку, за которую полностью расплатился. Имидж «плохого мальчика», который мне приписывают в Италии, постараюсь перенести на поле», - передаёт слова Кокорина Telegram-канал «ЭкСпорт».

Первую часть нынешнего сезона Александр Кокорин провёл в «Спартаке», но особенно не блистал. В десяти играх форвард отметился двумя голами, причём оба провёл с одиннадцатиметровой отметки.