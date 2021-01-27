Чемпионат Италии. Серия А 2020-2021
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​Кокорин на презентации в «Фиорентине» поговорил о скандале с тюремным сроком

27 Января 2021, 20:15,

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В среду вечером Александр Кокорин даёт первую пресс-конференцию как новичок «Фиорентины». Российский форвард подписал с клубом Серии А трудовое соглашение сроком на три с половиной года.

В ходе пресс-конференции Кокорин поговорил о скандале в России, когда он получил тюремный срок после участия в двух драках.

«Я понёс наказание. Я совершил ошибку, за которую полностью расплатился. Имидж «плохого мальчика», который мне приписывают в Италии, постараюсь перенести на поле», - передаёт слова Кокорина Telegram-канал «ЭкСпорт».

Первую часть нынешнего сезона Александр Кокорин провёл в «Спартаке», но особенно не блистал. В десяти играх форвард отметился двумя голами, причём оба провёл с одиннадцатиметровой отметки.
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Фиорентина, Александр Кокорин
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