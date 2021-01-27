Защитник Матео Мусаккио перешёл из «Милана» в «Лацио», об этом рапортует пресс-служба римлян.

Как сообщает Football Italia, 30-летний аргентинец подписал с римским клубом контракт до конца сезона, с возможность продления его до июня 2023 года. Отмечается, что сумма трансфера составила порядка одного миллиона евро.

Напомним, что защитник «Лацио» Луис Фелипе получил травму и пропустит несколько месяцев, именно поэтому клуб начал активные поиски нового центрального защитника.

За три с половиной года Мусаккио сыграл семьдесят пять матчей за «Милан», забил два гола и отдал две голевые передачи.