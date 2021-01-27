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Мусаккио перешёл из «Милана» в «Лацио»

27 Января 2021, 19:26,

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Защитник Матео Мусаккио перешёл из «Милана» в «Лацио», об этом рапортует пресс-служба римлян.

Как сообщает Football Italia, 30-летний аргентинец подписал с римским клубом контракт до конца сезона, с возможность продления его до июня 2023 года. Отмечается, что сумма трансфера составила порядка одного миллиона евро.

Напомним, что защитник «Лацио» Луис Фелипе получил травму и пропустит несколько месяцев, именно поэтому клуб начал активные поиски нового центрального защитника.

За три с половиной года Мусаккио сыграл семьдесят пять матчей за «Милан», забил два гола и отдал две голевые передачи.
Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: Милан, Лацио, Трансферы футбола состоявшиеся - зима 2021, Матео Мусаккио
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