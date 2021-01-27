Санабрия близок к переходу в «Торино»

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27 Января 2021, 18:41,
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Нападающий «Бетиса» Антонио Санабрия близок к возвращению в Италию.
Как сообщает Calciomercato.com, к приобретению парагвайского футболиста близок «Торино». Итальянский клуб заплатит за Санабрию семь миллионов евро, а ещё три миллиона «Бетис» может заработать в качестве бонусов. В ближайшие дни 24-летний нападающий пройдёт медицинское обследование для «Торино».
Санабрия сыграл двадцать матчей за «Бетис» во всех турнирах нынешнего сезона и отметился тремя забитыми голами.
Отметим, что Антонио уже выступал в Италии за «Сассуоло», «Рому» и «Дженоа». Санабрия является воспитанником каталонской «Барселоны».
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Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
|Теги: Торино, Бетис, Трансферы футбола - зима 2021, Антонио Санабрия