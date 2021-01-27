Санабрия близок к переходу в «Торино»

Нападающий «Бетиса» Антонио Санабрия близок к возвращению в Италию.

Как сообщает Calciomercato.com, к приобретению парагвайского футболиста близок «Торино». Итальянский клуб заплатит за Санабрию семь миллионов евро, а ещё три миллиона «Бетис» может заработать в качестве бонусов. В ближайшие дни 24-летний нападающий пройдёт медицинское обследование для «Торино».

Санабрия сыграл двадцать матчей за «Бетис» во всех турнирах нынешнего сезона и отметился тремя забитыми голами.

Отметим, что Антонио уже выступал в Италии за «Сассуоло», «Рому» и «Дженоа». Санабрия является воспитанником каталонской «Барселоны».