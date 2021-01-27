Ибрагимович: «В мире Златана нет места расизму»

Нападающий «Милана» Златан Ибрагимович, получивший красную карточку после перепалки с Ромелу Лукаку в матче против «Интера» (1:2), ответил на обвинения в расизме.

«В мире Златана нет места расизму. Мы все одной расы. Мы все равны. Мы все игроки, просто кто-то лучше, а кто-то хуже других», - написал шведский футболист в «Твиттере».

Наставник «Милана» Стефано Пиоли рассказал, что Ибрагимович уже извинился перед командой за удаление.

39-летний шведский нападающий сыграл пятнадцать матчей за «Милан» во всех турнирах нынешнего сезона, забил четырнадцать голов и отдал две голевые передачи.