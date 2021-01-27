Ибрагимович: «В мире Златана нет места расизму»

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27 Января 2021, 17:46,
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Нападающий «Милана» Златан Ибрагимович, получивший красную карточку после перепалки с Ромелу Лукаку в матче против «Интера» (1:2), ответил на обвинения в расизме.
«В мире Златана нет места расизму. Мы все одной расы. Мы все равны. Мы все игроки, просто кто-то лучше, а кто-то хуже других», - написал шведский футболист в «Твиттере».
Наставник «Милана» Стефано Пиоли рассказал, что Ибрагимович уже извинился перед командой за удаление.
39-летний шведский нападающий сыграл пятнадцать матчей за «Милан» во всех турнирах нынешнего сезона, забил четырнадцать голов и отдал две голевые передачи.
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Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
|Теги: Милан, Златан Ибрагимович
Мир Златана! Видать название автобиографии.
ай.. ибра красаучег!.. настоящий цЫган.. )))
Что это он так рассиропился? Почувствовал одним местом, что можно крупно пострадать? Крутизна резко пошла на убыль.