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«Фиорентина» использовала цитаты из произведений Бродского и Достоевского в видео, посвященном переходу Кокорина

27 Января 2021, 17:22,

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«Фиорентина» выложила в «Инстаграм» видео, посвященное переходу Александра Кокорина.

В видеоролике использованы фраза Фёдора Достоевского из произведения «Подросток» и цитата из произведения «Декабрь во Флоренции» Иосифа Бродского.

29-летний россиянин перешёл в «Фиорентину» из «Спартака» за 4,5 миллиона евро, подписав с «фиалками» контракт до 30 июня 2024 года.

В нынешнем сезоне Кокорин принял участие в десяти матчах «красно-белых» во всех турнирах, забил два гола и отдал две голевые передачи.

Свой ближайший матч «Фиорентина» проведёт в пятницу, 29 января, соперником подопечных Чезаре Пранделли станет «Торино».
Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: Фиорентина, Александр Кокорин
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Комментарии (2)
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0
ингерман
27 Января 2021, 18:25

ай.. свежий анекдоц от дедушки..
сидят во флорентийской кафемании какора с мамаем.. мамай спрашиваец..
- слыхал твою презентацию сопроводили бродским и достоевским..
- не-а.. не пил.. шо за блевотина такая.. )))

0
beorn_n
27 Января 2021, 18:08

Начало какого-то триллера

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