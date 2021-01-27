«Фиорентина» использовала цитаты из произведений Бродского и Достоевского в видео, посвященном переходу Кокорина

«Фиорентина» выложила в «Инстаграм» видео, посвященное переходу Александра Кокорина.

В видеоролике использованы фраза Фёдора Достоевского из произведения «Подросток» и цитата из произведения «Декабрь во Флоренции» Иосифа Бродского.

29-летний россиянин перешёл в «Фиорентину» из «Спартака» за 4,5 миллиона евро, подписав с «фиалками» контракт до 30 июня 2024 года.

В нынешнем сезоне Кокорин принял участие в десяти матчах «красно-белых» во всех турнирах, забил два гола и отдал две голевые передачи.

Свой ближайший матч «Фиорентина» проведёт в пятницу, 29 января, соперником подопечных Чезаре Пранделли станет «Торино».