«Фиорентина» использовала цитаты из произведений Бродского и Достоевского в видео, посвященном переходу Кокорина

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27 Января 2021, 17:22,
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«Фиорентина» выложила в «Инстаграм» видео, посвященное переходу Александра Кокорина.
В видеоролике использованы фраза Фёдора Достоевского из произведения «Подросток» и цитата из произведения «Декабрь во Флоренции» Иосифа Бродского.
29-летний россиянин перешёл в «Фиорентину» из «Спартака» за 4,5 миллиона евро, подписав с «фиалками» контракт до 30 июня 2024 года.
В нынешнем сезоне Кокорин принял участие в десяти матчах «красно-белых» во всех турнирах, забил два гола и отдал две голевые передачи.
Свой ближайший матч «Фиорентина» проведёт в пятницу, 29 января, соперником подопечных Чезаре Пранделли станет «Торино».
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Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
|Теги: Фиорентина, Александр Кокорин
ай.. свежий анекдоц от дедушки..
сидят во флорентийской кафемании какора с мамаем.. мамай спрашиваец..
- слыхал твою презентацию сопроводили бродским и достоевским..
- не-а.. не пил.. шо за блевотина такая.. )))
Начало какого-то триллера