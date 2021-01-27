Мусаккио прошёл медицинское обследование для «Лацио»

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27 Января 2021, 16:49,
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Защитник «Милана» Матео Мусаккио продолжит карьеру в «Лацио».
Как сообщает пресс-служба римского клуба, футболист сегодня прошёл медицинское обследование в клинике Clinica Paideia.
30-летний аргентинец выступает за «Милан» с 2017 года. В нынешнем сезоне он принял участие лишь в двух матчах «россонери» во всех турнирах, но голевыми действиями не отметился.
Действующее соглашение Мусаккио с «Миланом» рассчитано до 30 июня 2021 года, таким образом, клуб может выручить хоть какие-то деньги с продажи футболиста только зимой.
«Лацио» в свою очередь занимает седьмое место в чемпионате Италии после девятнадцати туров.
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Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
|Теги: Милан, Лацио, Трансферы футбола - зима 2021, Матео Мусаккио