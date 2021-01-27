Мусаккио прошёл медицинское обследование для «Лацио»

Защитник «Милана» Матео Мусаккио продолжит карьеру в «Лацио».

Как сообщает пресс-служба римского клуба, футболист сегодня прошёл медицинское обследование в клинике Clinica Paideia.

30-летний аргентинец выступает за «Милан» с 2017 года. В нынешнем сезоне он принял участие лишь в двух матчах «россонери» во всех турнирах, но голевыми действиями не отметился.

Действующее соглашение Мусаккио с «Миланом» рассчитано до 30 июня 2021 года, таким образом, клуб может выручить хоть какие-то деньги с продажи футболиста только зимой.

«Лацио» в свою очередь занимает седьмое место в чемпионате Италии после девятнадцати туров.