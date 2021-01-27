«Фиорентина» объявила о подписании Кокорина

Российский нападающий Александр Кокорин стал игроком «Фиорентины», об этом сообщила пресс-служба итальянского клуба.

Александр прибыл в Италию 25-го января. Трудовое соглашение Кокорина с «фиалками» будет рассчитано до середины 2024-го года. За трансфер игрока флорентийцы заплатили «Спартаку» 4,5 миллиона евро.

Первую половину текущего сезона нападающий провел в «Спартаке». Форвард сыграл восемь матчей в чемпионате России, отметившись двумя забитыми мячами и одной голевой передачей.

По итогам 19 туров чемпионата Италии «Фиорентина» занимает 12 строчку в турнирной таблице.