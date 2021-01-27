Чемпионат Италии. Серия А 2020-2021
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«Фиорентина» объявила о подписании Кокорина

27 Января 2021, 11:01,

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Российский нападающий Александр Кокорин стал игроком «Фиорентины», об этом сообщила пресс-служба итальянского клуба.

Александр прибыл в Италию 25-го января. Трудовое соглашение Кокорина с «фиалками» будет рассчитано до середины 2024-го года. За трансфер игрока флорентийцы заплатили «Спартаку» 4,5 миллиона евро.

Первую половину текущего сезона нападающий провел в «Спартаке». Форвард сыграл восемь матчей в чемпионате России, отметившись двумя забитыми мячами и одной голевой передачей.

По итогам 19 туров чемпионата Италии «Фиорентина» занимает 12 строчку в турнирной таблице.
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Фиорентина, Александр Кокорин, Трансферы футбола - зима 2021, Трансферы футбола - состоявшиеся зима 2021
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Комментарии (1)
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White_Shark
27 Января 2021, 11:51
Я никогда не пойму... Как??? Как он это делает?? Ну теперь, видимо, Саня забъет 1 гол с пеналя до конца сезона и в летнее ТО перейдет в Ювентус. Другое развитие событий маловероятно)
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