«Фиорентина» объявила о подписании Кокорина

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27 Января 2021, 11:01,
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Российский нападающий Александр Кокорин стал игроком «Фиорентины», об этом сообщила пресс-служба итальянского клуба.
Александр прибыл в Италию 25-го января. Трудовое соглашение Кокорина с «фиалками» будет рассчитано до середины 2024-го года. За трансфер игрока флорентийцы заплатили «Спартаку» 4,5 миллиона евро.
Первую половину текущего сезона нападающий провел в «Спартаке». Форвард сыграл восемь матчей в чемпионате России, отметившись двумя забитыми мячами и одной голевой передачей.
По итогам 19 туров чемпионата Италии «Фиорентина» занимает 12 строчку в турнирной таблице.
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Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
|Теги: Фиорентина, Александр Кокорин, Трансферы футбола - зима 2021, Трансферы футбола - состоявшиеся зима 2021