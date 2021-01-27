Кокорин посетил тренировку «Фиорентины» и побеседовал с Рибери

Российский форвард Александр Кокорин посетил тренировочное занятие «Фиорентины». Пресс-служба «фиалок» опубликовала в Youtube видео с участием 29-летнего новичка.

Кокорин понаблюдал за тем, как тренируются его новые одноклубники, а также пообщался с французским вингером Франком Рибери.

Напомним, что россиянин находится в Италии с 25-го января. Кокорин уже успешно прошел медобследование. Его контракт с флорентийским клубом будет рассчитан до лета 2024-го года. Сумма сделки оценивается в 4,5 миллиона евро.

Первую часть сезона-2020/2021 форвард провел в «Спартаке». Он сыграл за «красно-белых» восемь поединков в РПЛ, забил два гола и отдал одну результативную передачу.