Чемпионат Италии. Серия А 2020-2021
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Кокорин посетил тренировку «Фиорентины» и побеседовал с Рибери

27 Января 2021, 10:59,

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Российский форвард Александр Кокорин посетил тренировочное занятие «Фиорентины». Пресс-служба «фиалок» опубликовала в Youtube видео с участием 29-летнего новичка.

Кокорин понаблюдал за тем, как тренируются его новые одноклубники, а также пообщался с французским вингером Франком Рибери.

Напомним, что россиянин находится в Италии с 25-го января. Кокорин уже успешно прошел медобследование. Его контракт с флорентийским клубом будет рассчитан до лета 2024-го года. Сумма сделки оценивается в 4,5 миллиона евро.

Первую часть сезона-2020/2021 форвард провел в «Спартаке». Он сыграл за «красно-белых» восемь поединков в РПЛ, забил два гола и отдал одну результативную передачу.
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Фиорентина, Александр Кокорин
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