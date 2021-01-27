Конте: «Эриксен останется в «Интере»

Полузащитник Кристиан Эриксен не покинет миланский «Интер» в зимнее трансферное окно. Об этом заявил наставник команды Антонио Конте.

«Кристиан останется в «Интере», поэтому мы никого не подписываем. Клуб не позволит ему уйти. Я доволен, что Эриксен смог отличиться забитым мячом в дерби с «Миланом» (2:1)», - передает слова специалиста журналист Фабрицио Романо в «Твиттере».

Ранее СМИ сообщали об интересе к датскому хавбеку со стороны «Лестера» и «Тоттенхэма».

В нынешнем сезоне чемпионата Италии Эриксен сыграл девять поединков, не отметившись голевыми действиями.