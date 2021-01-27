Чемпионат Италии. Серия А 2020-2021
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Конте: «Эриксен останется в «Интере»

27 Января 2021, 09:17,

Global Look Press

Полузащитник Кристиан Эриксен не покинет миланский «Интер» в зимнее трансферное окно. Об этом заявил наставник команды Антонио Конте.

«Кристиан останется в «Интере», поэтому мы никого не подписываем. Клуб не позволит ему уйти. Я доволен, что Эриксен смог отличиться забитым мячом в дерби с «Миланом» (2:1)», - передает слова специалиста журналист Фабрицио Романо в «Твиттере».

Ранее СМИ сообщали об интересе к датскому хавбеку со стороны «Лестера» и «Тоттенхэма».

В нынешнем сезоне чемпионата Италии Эриксен сыграл девять поединков, не отметившись голевыми действиями.
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Антонио Конте, Кристиан Эриксен
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Комментарии (1)
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1
Super fanat
27 Января 2021, 09:51

Не думаю, что он так решил без мнения игрока. Как по мне, Интер - не его команда. Но, может, фактор первого сезона и смены команды, хотя итальянская лига не сильнее английской. А может, продадут уже летом, а сейчас просто хотят, чтобы он набрал цену.

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