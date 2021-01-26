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Алекс Сандро переболел коронавирусом и готов помочь «Ювентусу»

26 Января 2021, 22:46,

Global Look Press

Защитник «Ювентуса» Алекс Сандро сдал два отрицательных теста на коронавирус и с завтрашнего утра может присоединиться к своим партнерам на тренировке «старой синьоры». 29-летний бразилец завершает самоизоляцию и теоретически может выйти на поле уже через сутки в кубковом матче «Ювентуса» со «СПАЛ 2013».

Во вторник Алекс Сандро празднует 30-й день рождения, и отрицательный тест на коронавирус может быть в своем роде подарком для защитника, который в текущем сезоне провел 10 матчей и отметился одной результативной передачей.

Контракт Сандро с «Ювентусом» рассчитан до лета 2023 года, в Турине он проводит шестой сезон.
Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: Ювентус, Алекс Сандро
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