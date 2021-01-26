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Папу Гомес сменил «Аталанту» на «Севилью»

26 Января 2021, 22:30,

Global Look Press

«Севилья» и «Аталанта» достигли соглашения по переходу аргентинского атакующего полузащитника Алехандро Дарио Гомеса Вильяверде, более известного как Папу Гомес. Об этом сообщила пресс-служба испанского клуба.

Уроженец Буэнос-Айреса в феврале отпразднует 33-летний день рождения. За шесть лет в Бергамо он проявил себя как один из лучших игроков Серии А. Атакующий полузащитник, который также может играть в средней линии слева, подписал контракт с севильцами до лета 2024 года, сумма трансфера - 5,5 млн евро.

За шесть сезонов в «Аталанте» Гомес провел более 250 матчей, забил 59 голов и 71 раз ассистировал партнерам.
Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: Севилья, Аталанта, Трансферы футбола - зима 2021, Алехандро Гомес, Трансферы футбола состоявшиеся - зима 2021
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Комментарии (1)
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0
beorn_n
26 Января 2021, 23:43

Удачи ему. Сериал потерял хорошего игрока.

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