Папу Гомес сменил «Аталанту» на «Севилью»

«Севилья» и «Аталанта» достигли соглашения по переходу аргентинского атакующего полузащитника Алехандро Дарио Гомеса Вильяверде, более известного как Папу Гомес. Об этом сообщила пресс-служба испанского клуба.

Уроженец Буэнос-Айреса в феврале отпразднует 33-летний день рождения. За шесть лет в Бергамо он проявил себя как один из лучших игроков Серии А. Атакующий полузащитник, который также может играть в средней линии слева, подписал контракт с севильцами до лета 2024 года, сумма трансфера - 5,5 млн евро.

За шесть сезонов в «Аталанте» Гомес провел более 250 матчей, забил 59 голов и 71 раз ассистировал партнерам.