Папу Гомес сменил «Аталанту» на «Севилью»

|
26 Января 2021, 22:30,
|
|
«Севилья» и «Аталанта» достигли соглашения по переходу аргентинского атакующего полузащитника Алехандро Дарио Гомеса Вильяверде, более известного как Папу Гомес. Об этом сообщила пресс-служба испанского клуба.
Уроженец Буэнос-Айреса в феврале отпразднует 33-летний день рождения. За шесть лет в Бергамо он проявил себя как один из лучших игроков Серии А. Атакующий полузащитник, который также может играть в средней линии слева, подписал контракт с севильцами до лета 2024 года, сумма трансфера - 5,5 млн евро.
За шесть сезонов в «Аталанте» Гомес провел более 250 матчей, забил 59 голов и 71 раз ассистировал партнерам.
|
Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
|Теги: Севилья, Аталанта, Трансферы футбола - зима 2021, Алехандро Гомес, Трансферы футбола состоявшиеся - зима 2021
Удачи ему. Сериал потерял хорошего игрока.