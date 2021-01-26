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Буффон всё-таки может быть наказан за богохульство

26 Января 2021, 21:08,

Global Look Press

Голкипер «Ювентуса» Джанлуиджи Буффон рискует получить дисквалификацию в итальянском футболе по обвинению в богохульстве. Еще 19 декабря 2020 года на 80-й минуте матча с «Пармой» (4:0) ветеран использовал оскорбительные слова в адрес партнера Маноло Портановы. Этот эпизод был зафиксирован на видео, однако арбитр не указал этот инцидент в своем отчете, поэтому изначально предполагалось, что Буффон избежит наказания. 42-летний вратарь рискует получить одноматчевый бан, что, впрочем, не является проблемной ситуацией для «Ювентуса», ведь у «старой синьоры» есть еще Войцех Щесны.

Из-за отсутствия болельщиков на стадионах в эфир все чаще попадают нецензурные слова футболистов во время матчей.
Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: Ювентус, Джанлуиджи Буффон
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Комментарии (3)
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4
Underdog
26 Января 2021, 21:43

Средневековье

1
rygen
26 Января 2021, 22:24

Хуже, так как сейчас намного больше тем, которых касаться нельзя, даже в шутку.

1
_JeeP___1897
26 Января 2021, 21:30

нелестные слова своему партнеру богохульство? портанова является живым воплощением бога?

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