Буффон всё-таки может быть наказан за богохульство

Голкипер «Ювентуса» Джанлуиджи Буффон рискует получить дисквалификацию в итальянском футболе по обвинению в богохульстве. Еще 19 декабря 2020 года на 80-й минуте матча с «Пармой» (4:0) ветеран использовал оскорбительные слова в адрес партнера Маноло Портановы. Этот эпизод был зафиксирован на видео, однако арбитр не указал этот инцидент в своем отчете, поэтому изначально предполагалось, что Буффон избежит наказания. 42-летний вратарь рискует получить одноматчевый бан, что, впрочем, не является проблемной ситуацией для «Ювентуса», ведь у «старой синьоры» есть еще Войцех Щесны.

Из-за отсутствия болельщиков на стадионах в эфир все чаще попадают нецензурные слова футболистов во время матчей.