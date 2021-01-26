Кузяев: «Пройдёт адаптация, Миранчук заиграет ярче. Такая же история и у Головина»

Игрок «Зенита» Далер Кузяев считает, что у его партнёра по сборной России Алексея Миранчука удачно сложится карьера в «Аталанте».

- Это первый сезон, к тому же тоже был травмирован, не провел сборы. Пройдет адаптация, он заиграет ярче. Такая же история и у Саши Головина, - цитирует Кузяева «Спорт день за днем».

Напомним, что экс-игрок «Локомотива» Миранчук переезжал в Италию с травмой и пропустил стартовую часть чемпионата Италии. Россиянин принял участие в 10 матчах Серии А, а также запомнился болельщикам тем, что забивал по голу в дебютных матчах в Лиге чемпионов, чемпионате и Кубке Италии.