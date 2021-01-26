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«Интер» близок к продлению контракта с Мартинесом

26 Января 2021, 18:58,

Global Look Press

«Интер» приблизился к продлению контракта с нападающим Лаутаро Мартинесом. Новое трудовое соглашение аргентинского форварда с миланским клубом будет рассчитано до конца июня 2024 года, сообщает на своих страницах Tuttomercatoweb.

По данным источника, в новом контракте Мартинеса с «нерадзурри» сохранится пункт о возможном выкупе игрока за 111 миллионов евро.

В нынешнем сезоне Лаутаро Мартинес провёл за «Интер» двадцать шесть матчей в различных соревнованиях. В них аргентинский нападающий записал на свой счёт десять забитых мячей и пять результативных передач на партнёров.
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Интер Милан, Лаутаро Мартинес
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