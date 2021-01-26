​Аллегри может возглавить «Рому»

Итальянские СМИ продолжают писать о том, что будущее Паулу Фонсеки в «Роме» является неопределённым. Возможным преемником португальца в римском клубе может стать Массимилиано Аллегри, который вот уже полтора года не имеет клуба.

Как сообщает Corriere di Roma, римский клуб активизировал контакты с Аллегри, и он может быть заинтересован в работе с «Ромой».

Стоит сказать, что Массимилиано Аллегри тренировал исключительно в родной Италии. В сезоне 2010/20211 он стал чемпионом с «Миланом», а позже завоевал ещё пять Скудетто на тренерском мостике «Ювентуса».

«Рома» занимает третье место в таблице чемпионата Италии.