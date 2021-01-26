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​Аллегри может возглавить «Рому»

26 Января 2021, 17:36,

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Итальянские СМИ продолжают писать о том, что будущее Паулу Фонсеки в «Роме» является неопределённым. Возможным преемником португальца в римском клубе может стать Массимилиано Аллегри, который вот уже полтора года не имеет клуба.

Как сообщает Corriere di Roma, римский клуб активизировал контакты с Аллегри, и он может быть заинтересован в работе с «Ромой».

Стоит сказать, что Массимилиано Аллегри тренировал исключительно в родной Италии. В сезоне 2010/20211 он стал чемпионом с «Миланом», а позже завоевал ещё пять Скудетто на тренерском мостике «Ювентуса».

«Рома» занимает третье место в таблице чемпионата Италии.
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Рома, Массимилиано Аллегри, Паулу Фонсека
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