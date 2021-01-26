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​Буффон может продлить контракт с «Ювентусом» ещё на год

26 Января 2021, 17:18,

Global Look Press

Голкипер «Ювентуса» Джанлуиджи Буффон может продлить контракт с клубом ещё на один сезон – до конца июня 2022 года. Об этом сообщает Corriere Torino. Отмечается, что голкипер, которому на днях исполнится 43, прекрасно чувствует себя физически. В то же время клуб был бы очень рад пролонгировать трудовые отношения со своей легендой.

В нынешнем сезоне Джанлуиджи Буффон защищал ворота «Ювентуса» в шести матчах. В трёх из них опытный вратарь смог сохранить свои владения на замке.

Джанлуиджи Буффон выступает за «Ювентус» с 2001 года с перерывом на сезон 2018/2019, который вратарь провёл в «ПСЖ».
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Ювентус, Джанлуиджи Буффон
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