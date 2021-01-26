Конте дисквалифицирован на два матча

Главный тренер «Интера» Антонио Конте был дисквалифицирован на два матча по итогам своего удаления в матче с «Удинезе». Также наставник «нерадзурри» должен выплатить 20 тысяч евро штрафа.

В сообщении дисциплинарной комиссии говорится, что Конте был наказан за «продолжительное яростное несогласие с решением арбитра, громкое произнесение неуважительных фраз в адрес судьи, которые продолжились даже после получения красной карточки».

Начальник «Интера» Габриэле Ориали, который тоже получил красную карточку, оштрафован на 5 тысяч евро.

Во вторник вечером «Интер» проведёт кубковый четвертьфинал против «Милана». Судя по всему, Антонио Конте будет на скамейке, ведь дисквалификация распространяется на игры Серии А.