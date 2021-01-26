​Президент «Наполи» дал Гаттузо десять дней и уже поговорил с Бенитесом

Ближайшие три матча «Наполи» против «Специи» (Кубок Италии), «Пармы» и «Дженоа» (Серия А), которые команда проведёт в течение десяти дней, станут определяющими для будущего Дженнаро Гаттузо, сообщает Il Corriere dello Sport. В случае неудовлетворительных результатов президент неаполитанцев Аурелио де Лаурентис может уволить тренера.

По данным источника, де Лаурентис уже провёл телефонный разговор с Рафаэлем Бенитесом. Испанец несколько дней назад покинул китайский «Далянь Про» и может вернуться на тренерский мостик «Наполи».

На сегодняшний день «Наполи» занимает шестое место в таблице Серии А.