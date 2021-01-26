Чемпионат Италии. Серия А 2020-2021
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​Президент «Наполи» дал Гаттузо десять дней и уже поговорил с Бенитесом

26 Января 2021, 14:18,

Global Look Press

Ближайшие три матча «Наполи» против «Специи» (Кубок Италии), «Пармы» и «Дженоа» (Серия А), которые команда проведёт в течение десяти дней, станут определяющими для будущего Дженнаро Гаттузо, сообщает Il Corriere dello Sport. В случае неудовлетворительных результатов президент неаполитанцев Аурелио де Лаурентис может уволить тренера.

По данным источника, де Лаурентис уже провёл телефонный разговор с Рафаэлем Бенитесом. Испанец несколько дней назад покинул китайский «Далянь Про» и может вернуться на тренерский мостик «Наполи».

На сегодняшний день «Наполи» занимает шестое место в таблице Серии А.
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Наполи, Рафаэль Бенитес, Дженнаро Гаттузо, Аурелио Де Лаурентис
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Комментарии (1)
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beorn_n
26 Января 2021, 15:49

Там президента над менять а не тренера. Он единственный там дурачок.

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