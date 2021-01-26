Джеко хочет покинуть «Рому»

Боснийский форвард Эдин Джеко решил покинуть «Рому» из-за конфликта с наставником команды Паулу Фонсекой, об этом сообщает издание Calciomercato.

Интерес к 34-летнему бомбардиру проявляет лондонский «Вест Хэм», однако Джеко не заинтересован в таком варианте продолжения карьеры.

В настоящий момент Эдин тренируется отдельно от основного состава «волков».

Боснийский форвард защищает цвета «Ромы» с 2015-го года. В нынешнем розыгрыше итальянской Серии А нападающий провел 15 поединков, в которых семь раз поразил ворота соперников.