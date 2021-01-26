Джеко хочет покинуть «Рому»

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26 Января 2021, 11:26,
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Боснийский форвард Эдин Джеко решил покинуть «Рому» из-за конфликта с наставником команды Паулу Фонсекой, об этом сообщает издание Calciomercato.
Интерес к 34-летнему бомбардиру проявляет лондонский «Вест Хэм», однако Джеко не заинтересован в таком варианте продолжения карьеры.
В настоящий момент Эдин тренируется отдельно от основного состава «волков».
Боснийский форвард защищает цвета «Ромы» с 2015-го года. В нынешнем розыгрыше итальянской Серии А нападающий провел 15 поединков, в которых семь раз поразил ворота соперников.
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Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
|Теги: Рома, Трансферы футбола - зима 2021, Эдин Джеко