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Джеко хочет покинуть «Рому»

26 Января 2021, 11:26,

Global Look Press

Боснийский форвард Эдин Джеко решил покинуть «Рому» из-за конфликта с наставником команды Паулу Фонсекой, об этом сообщает издание Calciomercato.

Интерес к 34-летнему бомбардиру проявляет лондонский «Вест Хэм», однако Джеко не заинтересован в таком варианте продолжения карьеры.

В настоящий момент Эдин тренируется отдельно от основного состава «волков».

Боснийский форвард защищает цвета «Ромы» с 2015-го года. В нынешнем розыгрыше итальянской Серии А нападающий провел 15 поединков, в которых семь раз поразил ворота соперников.
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Рома, Трансферы футбола - зима 2021, Эдин Джеко
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