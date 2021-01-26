«Милан» хочет оформить ещё один трансфер

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26 Января 2021, 09:30,
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Руководство «Милана» рассчитывает усилить левый фланг обороны в зимнее трансферное окно. Как сообщает издание Football-Italia, «россонери» подыскивают футболиста, который стал бы достойной альтернативой Тео Эрнандесу.
Миланский гранд планировал оформить переход защитника «Барселоны» Жуниора Фирпо, однако каталонцы отказались отпускать игрока. В связи с этим «россонери» продолжают рассматривать другие кандидатуры.
В январе «Милан» оформил переходы Марио Манджукича, Суалихо Мейте и Фикайо Томори. Трансферное окно в Италии закрывается первого февраля.
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Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
|Теги: Милан, Трансферы футбола - зима 2021