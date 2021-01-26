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«Милан» хочет оформить ещё один трансфер

26 Января 2021, 09:30,

Global Look Press

Руководство «Милана» рассчитывает усилить левый фланг обороны в зимнее трансферное окно. Как сообщает издание Football-Italia, «россонери» подыскивают футболиста, который стал бы достойной альтернативой Тео Эрнандесу.

Миланский гранд планировал оформить переход защитника «Барселоны» Жуниора Фирпо, однако каталонцы отказались отпускать игрока. В связи с этим «россонери» продолжают рассматривать другие кандидатуры.

В январе «Милан» оформил переходы Марио Манджукича, Суалихо Мейте и Фикайо Томори. Трансферное окно в Италии закрывается первого февраля.
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Милан, Трансферы футбола - зима 2021
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