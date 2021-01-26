«Милан» рассчитывает подписать полузащитника «Порту»

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26 Января 2021, 08:15,
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Хавбек «Порту» Отавио может сменить Примейру на итальянскую Серию А. Об этом информирует в своем «Твиттере» журналист Николо Скира.
Согласно данным инсайдера, в услугах 25-летнего бразильского исполнителя заинтересован «Милан». «Россонери» хотят подписать футболиста в конце сезона, когда у него истечет срок действия договора с «Порту». Отавио будет предложен контракт до 2025-го года с заработной платой 2-3 миллиона евро.
В текущем сезоне чемпионата Португалии полузащитник принял участие в 11 поединках, записав на свой счет два забитых мяча и четыре результативные передачи.
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Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
|Теги: Милан, Трансферы футбола - зима 2021, Отавио
Вполне логичный будет переход повыше, очень перспективный, как по мне! Рад, что Милан усиливается, а не стоит на месте.