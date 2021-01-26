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«Севилья» договорилась с «Аталантой» о трансфере Гомеса, завтра футболист прилетит в Испанию

26 Января 2021, 00:40,

Global Look Press

Нападающий «Аталанты» Алехандро Гомес продолжит карьеру в «Севилье».

Как сообщил журналист Фабрицио Романо в «Твиттере», стороны уже достигли соглашения, «Севилья» оформит полноценный трансфер, а не аренду. Отмечается, что уже сегодня, 26 января аргентинский форвард прилетит в Испанию.

32-летний Гомес сыграл шестнадцать матчей за «Аталанту» в нынешнем сезоне и отметился пятью забитыми голами. Напомним, что причиной ухода Алехандро является конфликт с главным тренером клуба из Бергамо Джан Пьеро Гасперини.

После девятнадцати туров «Севилья» занимает четвертое место в чемпионате Испании.
Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: Севилья, Аталанта, Трансферы футбола - зима 2021, Алехандро Гомес
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