«Севилья» договорилась с «Аталантой» о трансфере Гомеса, завтра футболист прилетит в Испанию

Нападающий «Аталанты» Алехандро Гомес продолжит карьеру в «Севилье».

Как сообщил журналист Фабрицио Романо в «Твиттере», стороны уже достигли соглашения, «Севилья» оформит полноценный трансфер, а не аренду. Отмечается, что уже сегодня, 26 января аргентинский форвард прилетит в Испанию.

32-летний Гомес сыграл шестнадцать матчей за «Аталанту» в нынешнем сезоне и отметился пятью забитыми голами. Напомним, что причиной ухода Алехандро является конфликт с главным тренером клуба из Бергамо Джан Пьеро Гасперини.

После девятнадцати туров «Севилья» занимает четвертое место в чемпионате Испании.