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Завтра Кокорин подпишет контракт с «Фиорентиной»

25 Января 2021, 22:23,

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Нападающий «Спартака» Александр Кокорин подпишет контракт с «Фиорентиной» завтра, 26 января.

Как сообщает «Спорт-Экспресс», на вечер у россиянина запланирован ужин с президентом «Фиорентины» Рокко Коммиссо. После подписания бумаг, которое запланировано на завтра, Кокорин проведёт первую тренировку с новой командой.

Ранее Кокорин выбрал 91-й номер в итальянском клубе.

Ближайший матч «Фиорентина» проведёт в пятницу, 29 января, соперником «фиалок» станет «Торино». После девятнадцати туров подопечные Чезаре Пранделли занимают двенадцатую строчку в турнирной таблице чемпионата Италии.
Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: Фиорентина, Александр Кокорин
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