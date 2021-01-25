Завтра Кокорин подпишет контракт с «Фиорентиной»

Нападающий «Спартака» Александр Кокорин подпишет контракт с «Фиорентиной» завтра, 26 января.

Как сообщает «Спорт-Экспресс», на вечер у россиянина запланирован ужин с президентом «Фиорентины» Рокко Коммиссо. После подписания бумаг, которое запланировано на завтра, Кокорин проведёт первую тренировку с новой командой.

Ранее Кокорин выбрал 91-й номер в итальянском клубе.

Ближайший матч «Фиорентина» проведёт в пятницу, 29 января, соперником «фиалок» станет «Торино». После девятнадцати туров подопечные Чезаре Пранделли занимают двенадцатую строчку в турнирной таблице чемпионата Италии.