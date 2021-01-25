Конте: «Милан» - это не только Ибрагимович»

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25 Января 2021, 21:59,
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Главный тренер «Интера» Антонио Конте поделился ожиданиями от матча против «Милана» в четвертьфинале Кубка Италии.
«Мы выйдем завтра на поле, чтобы победить. Мы с уважением относимся к Кубку Италии.
В последнем дерби мы пропустили два гола из-за своих ошибок, завтра нам нужно быть более решительными – это будет очень важно. «Милан» - это не только Ибрагимович», - цитирует итальянского специалиста Rai.
Матч между «Интером» и «Миланом» состоится завтра, 26 января, в 22:45 по московскому времени.
Ранее наставник «россонери» Стефано Пиоли заявил, что матч может пропустить нападающий Марио Манджукич.
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Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
|Теги: Интер Милан, Антонио Конте