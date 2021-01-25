Конте: «Милан» - это не только Ибрагимович»

Главный тренер «Интера» Антонио Конте поделился ожиданиями от матча против «Милана» в четвертьфинале Кубка Италии.

«Мы выйдем завтра на поле, чтобы победить. Мы с уважением относимся к Кубку Италии.

В последнем дерби мы пропустили два гола из-за своих ошибок, завтра нам нужно быть более решительными – это будет очень важно. «Милан» - это не только Ибрагимович», - цитирует итальянского специалиста Rai.

Матч между «Интером» и «Миланом» состоится завтра, 26 января, в 22:45 по московскому времени.

Ранее наставник «россонери» Стефано Пиоли заявил, что матч может пропустить нападающий Марио Манджукич.