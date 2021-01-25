Пиоли – о Томори: «Ему потребуется время на адаптацию»

Главный тренер «Милана» Стефано Пиоли высказался о защитнике Фикайо Томори, который перешёл в стан «россонери» из «Челси» на правах аренды.

«Томори – очень умный и интересный парень, он пришёл из чемпионата, где играют в другой футбол. Да, пока есть языковой барьер, мой английский хорош, но не прекрасен. Фикайо слушает меня, иногда ему помогают партнеры по команде, которые хорошо говорят на английском.

У него есть полезные качества и характеристики, но Фикайо тренировался с нами всего дважды, ему потребуется время, чтобы освоиться в новой команде», - цитирует Пиоли пресс-служба «Милана».